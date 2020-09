Spécial séniors - Le high-tech à votre service

Les séniors d'aujourd'hui sont branchés et la plupart des objets high-tech se déclinent pour eux. Il n'est pas certain que la majorité ait besoin de tous ces appareils développés pour leurs soins, mais le désir de rester dans le coup fait qu'ils n'y sont pas indifférents.

Canne connectée : elle détecte les mouvements et donne l'alerte en cas de chute, grâce au service d'alerte Dring. Elle est le fruit de la collaboration entre l'entreprise auvergnate Cannes Fayet, fabricant historique de cannes à Orléat (Puy-de-Dôme), et une start-up de Saint-Étienne (Loire), conceptrice du système de boîte intelligente. Si la personne tombe, la canne envoie un message d'alerte et transmet les coordonnées GPS à cinq personnes désignées comme les aidants. Boostée à l'intelligence artificielle, elle enregistre les habitudes de l'usager, détecte les situations anormales et les fausses alertes, lorsque la canne tombe toute seule. Vendue dans les pharmacies et magasins spécialisés 129 euros, prix auquel s'ajoute l'abonnement mensuel Dring de 19,90 euros. www.smartcane.fr

Be My Eyes : cette application vient en aide aux personnes aveugles ou malvoyantes. Grâce à un appel vidéo en direct, les bénévoles fournissent aux utilisateurs aveugles et malvoyants une assistance visuelle pour, par exemple, distinguer les couleurs des vêtements, vérifier si les lumières sont allumées ou préparer le dîner. Par deux fois,

