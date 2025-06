Souheil tué par un policier à Marseille: réapparition surprise des scellés disparus ( AFP / Thomas SAMSON )

L'enquête sur la mort de Souheil, un jeune homme tué en 2021 à Marseille par un tir policier, a connu un rebondissement rocambolesque jeudi avec l'annonce que des "pièces capitales" du dossier, données perdues début juin, avaient finalement été retrouvées... dans le bureau d'un juge.

"Les neuf scellés égarés dans l'affaire Souheil El Khalfaoui ont été retrouvés ce jour dans le bureau du juge d'instruction initialement saisi", a indiqué dans un communiqué le procureur de Marseille, Nicolas Bessone, qui assure que "le tribunal judiciaire de Marseille poursuivra les investigations pour la manifestation de la vérité".

La famille s'est dite auprès de l'AFP "particulièrement inquiète du déroulement de l'instruction dans la mesure où c'est ce même juge (Patrick De Firmas, ndlr), qui avait fait la demande de recherche de scellés".

Dans son communiqué, transmis à l'AFP par Issam El Khalfaoui, le père de Souheil, la famille relève que "des recherches avaient déjà été faites dans ce même bureau". Elle se dit néanmoins "soulagée que la mobilisation politique ait permis de retrouver ces scellés".

Souheil avait été tué dans le quartier de la Belle de Mai aux alentours de 19H30, le 4 août 2021, lors d'un contrôle auquel il aurait tenté de se soustraire en faisant marche arrière, percutant un policier, selon les forces de l'ordre. Une version que la famille réfute.

- "désorganisation grave" -

La nouvelle juge en charge de l'affaire avait annoncé le 4 juin dans un courrier adressé à la famille et à son conseil que neuf pièces capitales du dossier avaient été perdues, "après plusieurs mois de recherches".

Après leur sortie du service de stockage début 2022, "ils n'ont en effet jamais été restitués au greffe des scellés".

Or, parmi eux figurent des pièces à conviction capitales, comme une vidéo de caméra de surveillance d'une agence bancaire de la Caisse d'Epargne toute proche, l'enregistrement de l'audition filmée du policier mis en cause et la balle qui a tué Souheil.

Après l'annonce de cette perte, la famille a porté plainte contre l'ancienne procureure de Marseille Dominique Laurens, l'accusant d'avoir "volontairement détourné les neuf scellés".

La famille de Souheil avait également organisé une conférence de presse, mardi à l'Assemblée nationale en présence d'élus et de députés de gauche.

Dans le même temps, le ministre de la Justice Gérald Darmanin avait annoncé pendant les questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale, saisir l'Inspection générale de la justice si ces pièces n'étaient pas retrouvées "d'ici mercredi" soir.

"La famille est soulagée mais inquiète qu'il ait fallu une mobilisation nationale pour que les scellés réapparaissent", a déclaré jeudi à l'AFP son avocat, Me Arié Alimi. "Compte tenu de la désorganisation grave et manifeste de la justice Marseillaise, une inspection générale de la justice est plus que jamais nécessaire", a-t-il estimé.

"Il est fréquent dans les affaires de violences policières que les pièces disparaissent, que les vidéos disparaissent", avait pointé mardi l'avocat, ajoutant que "cela fait deux fois" que "les pièces disparaissent ou ne sont pas demandées" dans ce dossier.

Les images d'une caméra de vidéosurveillance qui auraient pu filmer le tir du policier n'ont en effet pas été demandées au cours de l'enquête, avait-il relevé.