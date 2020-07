Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soudan: Découverte d'une fosse avec les corps d'officiers tués par Béchir Reuters • 24/07/2020 à 07:04









SOUDAN: DÉCOUVERTE D'UNE FOSSE AVEC LES CORPS D'OFFICIERS TUÉS PAR BÉCHIR KHARTOUM (Reuters) - Le Soudan a découvert une fosse commune dans laquelle se trouvent vraisemblablement les dépouilles de 28 officiers de l'armée exécutés en 1990 pour avoir fomenté une tentative de putsch contre l'ancien président Omar el Béchir, a rapporté jeudi le parquet national. Les officiers ont été exécutés dans des circonstances mystérieuses à l'issue d'un rapide procès militaire, un an après que Béchir s'est emparé du pouvoir à la faveur d'un coup d'Etat militaire en 1989. Une équipe de plus d'une vingtaine d'experts ont étudié les dépouilles pendant trois semaines et sont parvenus à la conclusion qu'il s'agissait vraisemblablement des cadavres de ces officiers, ont indiqué les services du procureur dans un communiqué, ajoutant que des examens supplémentaires étaient menés. Béchir a comparu mardi devant la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye pour l'ouverture de son procès pour les crimes commis lors de son putsch en 1989. L'ancien président fait aussi l'objet d'un second mandat de la CPI pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide liés à des exactions au Darfour après le soulèvement de 2003. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès des avocats de Béchir. (Khalid Abdelaziz, avec Alaa Swilam; version française Jean Terzian)

