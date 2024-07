Sogenial Immobilier vient d'acquérir une crèche à Lille pour sa SCPI Cœur d’Avenir

Lancée fin 2023, la SCPI Cœur d'Avenir, première SCPI constituée sous forme de fonds de partage, acquiert sa première crèche d'une surface de 190 m² à Lille.

La crèche développe une surface intérieure de 190 m² et dispose d'un espace extérieur privatif, au sein d'un immeuble neuf.

Implantée au centre-ville de Lille, au sein d'un quartier essentiellement résidentiel, la crèche est louée au groupe Les Chérubins dans le cadre d'un bail commercial de 10 ans.

Le groupe Les Chérubins, opérateur majeur dans le secteur de la petite enfance en France, gère plus de 200 crèches et dispose de plus de 20 ans d'expérience.

Dans le cadre de cette acquisition, la société de gestion a été conseillée par Maître Jean-Baptiste MALEVAL et TC Conseils.