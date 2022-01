Sogenial Immobilier : Une fin d'année dynamique !

LA SCPI COEUR DE REGIONS SIGNE 3 NOUVELLES ACQUISITIONS TOTALISANT 10.118 M2

Sogenial Immobilier poursuit sa stratégie d'investissement en régions et annonce trois acquisitions pour sa SCPI Coeur de Régions.

« Les qualités environnementales de ces 3 acquisitions témoignent de la stratégie d'investissement et de la sensibilité de Sogenial Immobilier à s'engager vers un patrimoine immobilier plus durable et responsable », commente Sami Fajri, Responsable des investissements.