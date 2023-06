Sogenial Immobilier annonce le lancement de son fonds « Venture Pan European Fund » (VPEF 1) , un produit unique sur le marché !

Sogenial Immobilier, société de gestion de portefeuille spécialisée dans la gestion de l'épargne investie en immobilier, renforce son offre en solutions immobilières paneuropéennes et lance le FPS « SLP Venture Pan European Fund » (VPEF 1), un fonds innovant offrant une solution d'investissement sur mesure aux professionnels à la recherche de rendements solides dans un environnement dynamique.

Ce fonds professionnel paneuropéen, à destination des professionnels du Patrimoine, aura un objectif annuel de revalorisation de la part à 5,5% net de frais et un horizon de placement recommandé de 8 ans.

Sogenial Immobilier propose ainsi une offre unique de fonds paneuropéen de capitalisation ayant vocation à investir dans de l'immobilier tertiaires (bureaux, activités, commerces et logistiques) avec une stratégie « core et core+ » et value added pour donner de la valeur au patrimoine immobilier.