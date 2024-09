Sogenial Immobilier acquiert un local d'activité de 5 500 M2 à Getafe en Espagne pour sa SCPI Cœur d’Europe

La SCPI Cœur d'Europe poursuit son développement avec l'acquisition d'un local d'activité situé dans la commune de Getafe, Av. Galileo Galilei, 2, en périphérie de Madrid.

Lancée il y a 3 ans, la SCPI Cœur d'Europe renforce ainsi son patrimoine comptant actuellement 29 actifs, dont à 41 % investit en Espagne, 30 % en Belgique, et 23 % au Portugal et 6 % en Allemagne.

L'actif développe une surface d'environ 5 500 m² composé de 4 900 m² d'activité et 600 m² de bureaux.

Le site est loué à Inventia Kinetics dans le cadre d'un bail commercial de 25 ans, dont 15 ans fermes.

Depuis plus de 50 ans, cette entreprise opère dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la machinerie industrielle, se spécialisant dans la création de processus de conception, de production et de contrôle.

Dans le cadre de cette acquisition, la société de gestion a été conseillée par Maîtres Ana PAREJO, Nerea SANZ TAMAYO, Alvaro OTERO - CMS et Guillaume SAINPY - Korzo