Sogenial Immobilier acquiert 922 M² de bureaux pour la SCPI Coeur de Régions sur la Commune de Dardilly (69)

L'actif est situé dans la Techlid, sur la commune de Dardilly contigüe avec celles de Champagne au Mont d'Or et Limonest, second pôle tertiaire de la région lyonnaise après Part-Dieu et bénéficie d'une excellente accessibilité. Cette localisation est plébiscitée par les PME pour sa proximité avec les quartiers au Nord de Lyon : M6, Pôle-emploi, Office Dépôt...