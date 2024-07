SK Hynix enregistre ses bénéfices les plus élevés en six ans grâce à la demande en IA

Le géant sud-coréen de la fabrication de puces SK Hynix a annoncé jeudi ses meilleurs résultats trimestriels en six ans grâce à l'explosion de la demande en intelligence artificielle, malgré la chute de son action corrélée à un décrochage des valeurs technologiques à Wall Street mercredi.

( AFP / JUNG YEON-JE )

L'entreprise, deuxième plus gros producteur de puces mémoires au monde, a publié un résultat d'exploitation de près de 5.470 milliards de wons (3,64 milliards d'euros) au second trimestre 2024.

Elle avait annoncé en janvier être repassé dans le vert après quatre trimestres de pertes consécutifs.

Le bénéfice net de SK Hynix a augmenté de 115% par rapport au premier trimestre pour atteindre 4.120 milliards de wons (2,74 milliards d'euros) et son chiffre d'affaires a bondi pour atteindre 16.420 milliards de wons (11,01 milliards d'euros), un record trimestriel pour la société.

SK Hynix a annoncé en avril qu'il allait coopérer avec le taïwanais TSMC pour mettre au point une nouvelle génération de mémoire à haut débit (HBM) utilisée dans l'intelligence artificielle (IA).

La société a déclaré dans un communiqué accompagnant la publication de ses résultats que "la hausse continue des prix globaux" de certains de ses produits dont DRAM et NAND ainsi que "la forte demande de mémoires IA, y compris HBM, ont entraîné une augmentation de 32% des recettes par rapport au trimestre précédent".

"Les ventes de HBM ont augmenté de plus de 80% par rapport au trimestre précédent et de plus de 250% par rapport à la même période de l'année dernière, ce qui a permis à l'entreprise de progresser", a-t-elle ajouté.

L'action de SK Hynix avait chuté de plus de 7% jeudi vers 04H30 GMT à la Bourse de Séoul, sa plus forte baisse intrajournalière enregistrée depuis novembre 2022. L'action de son concurrent Samsung Electronics cédait 1,8% à la même heure.

Les résultats mal reçus de Tesla et Alphabet ont provoqué un carnage parmi les valeurs technologiques mondiales mercredi, les investisseurs craignant un ralentissement du secteur.

Début juillet, la société mère de SK Hynix, SK Group, a déclaré qu'elle allait investir 103.000 milliards de wons (68,5 milliards d'euros) dans les puces, dont la majeure partie dans celles de HBM.

En mai, la totalité de la production 2024 et la majeure partie de la ligne de 2025 de SK Hynix avait été vendue, selon son PDG Kwak Noh-jung.