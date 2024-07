Sika confirme ses prévisions pour 2024 après un premier semestre meileur qu'attendu

Le groupe suisse de chimie Sika, spécialisé dans les matériaux de construction, a confirmé mardi ses objectifs pour 2024 après un premier semestre meilleur qu'attendu, l'acquisition de MBCC ayant dopé sa croissance.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Pour la période allant de janvier à fin juin, le bénéfice net a augmenté de 40%, à 577 millions de francs suisses (600 millions d'euros), et que son chiffre d'affaires de 9,2%, à 5,8 milliards de francs, a-t-il annoncé dans un communiqué

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP s'attendaient en moyenne à un bénéfice net de 565 millions de francs pour 5,7 milliards de chiffre d'affaires.

Hors effets de changes, les ventes du groupe qui fabrique des colles, mortiers et produits d'étanchéité pour le bâtiment se sont accrues de 13%, l'impact négatif des taux de changes de chiffrant à 3,6%.

L'intégration de MBCC (adjuvants pour le béton et solutions pour sols industriels et décoratifs, pour l'étanchéité et pour les travaux souterrains) "progresse très bien et contribue significativement à ces solides résultats semestriels", a relevé la direction.

Sika a procédé l'an passé à la plus grosse acquisition de son histoire en rachetant en mai 2023 cette ancienne filiale de l'allemand BASF auprès du fonds d'investissement Lone Star Funds pour 5,5 milliards de francs.

Au premier semestre, les acquisitions ont contribué à la croissance des ventes en monnaies locales à hauteur de 12,3%, a précisé le groupe, qui a également réalisé une acquisition ciblée en avril aux Etats-Unis avec le rachat de Kwik Bond, spécialisée dans les produits pour la rénovation de ponts.

Pour 2024, le groupe table toujours sur une croissance de ses ventes de 6% à 9% hors effets de changes.