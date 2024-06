SFL Betsson Cup : nos conseils du 26 juin

Surprise par la Slovaquie lors du premier match, la Belgique s’est remise à l’endroit lors du second en s’imposant face à la Roumanie. De quoi réveiller des Belges qui vont désormais rouler sur la concurrence dans ce groupe E ? Eh bien pas tout à fait puisque les Diables rouges ne sont pas les seuls à avoir relevé la tête après un premier match totalement raté. C’est aussi le cas de l’Ukraine qui a d’abord pris une rouste 3-0 à la Roumanie avant de s’imposer contre la Slovaquie. Des Ukrainiens qui le savent : en cas d’égalité à quatre équipes – ce qui serait le cas en cas de match nul dans les deux matchs –, ils seront éliminés. Alors l’Ukraine n’a pas le choix : elle doit gagner pour être maîtresse de son destin. Et cela tombe bien, elle n’a jamais perdu dans son histoire face à la Belgique. Bon, elle n’a jamais gagné non plus, puisque les deux formations ne se sont jamais rencontrées. Mais l’Ukraine ne compte pas rater cette première. Meilleur buteur de Liga cette saison, Artem Dovbyk n’a toujours pas fait trembler les filets et il va vouloir montrer à Romelu Lukaku qu’il est, en 2024, un meilleur attaquant que lui. Et contrairement au Belge, l’Ukrainien ne compte pas voir son but être refusé par la VAR. Après, nous ne sommes pas contre un match nul qui rapporterait au minimum 21 points et qui enverrait la Belgique face à la France en huitièmes. Sortez le pop-corn.

SO pour SOFOOT.com