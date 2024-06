SFL Betsson Cup : nos conseils du 23 juin

C’est parti pour la dernière journée de la phase de groupe. Celle où tout peut arriver puisque certaines équipes vont faire tourner parce qu’elles sont déjà qualifiées quand d’autres vont avoir l’obligation de s’imposer pour voir les huitièmes. Cela signifie que les surprises peuvent être nombreuses même s’il y a déjà plusieurs équipes que l’on ne peut pas jouer car nous les avons déjà utilisées lors de la phase de groupe. Dans le groupe A, l’Allemagne va vouloir finir première et risque d’envoyer son équipe type contre la Suisse qui, avec 4 points, a déjà un pied et demi en huitièmes. C’est pour cette raison que nous allons partir sur l’autre rencontre du groupe A et sur la Hongrie qui va devoir absolument gagner contre l’Écosse pour espérer faire partie des meilleurs troisièmes. Et même si les Hongrois se sont inclinés lors des deux premières journées, ils sont capables de battre des écossais qui n’ont pas été flamboyants malgré leur nul face à la Suisse. D’autant plus que la Hongrie aime bien les derniers matchs de groupe. Comme lors du dernier Euro où ils ont fait un nul 2-2 contre l’Allemagne. Ou en 2016 où ils avaient fait un nul 3-3 contre le Portugal. Si on suit la logique, ça devrait faire 1-1 cette année. Sauf que l’Écosse est nulle alors ça fera 2-1 pour la Hongrie.

SO pour SOFOOT.com