Serbie : Dragan Stojković met fin à la polémique Tadić

Il n’y a plus de hić.

Dragan Stojković, sélectionneur de la Serbie, a rapidement écarté le dossier Dušan Tadić, ce mercredi en conf’ de presse. Remplaçant au coup d’envoi puis entré en jeu lors de la défaite de la Serbie dimanche soir contre l’Angleterre (0-1), le milieu serbe avait fait part de son mécontentement en posant son melon sur la table : « Je suis le meilleur joueur de cette équipe. J’aurais dû jouer les 90 minutes. Ça aurait été différent si j’avais été sur le terrain dès le départ. » Tadić s’est depuis excusé, et lorsqu’on l’a lancé sur le sujet, Stojković a déclaré : « Il n’y a rien eu de spécial, et quoi qu’il ait dit, il s’est excusé, il faut avancer maintenant. Le plus important, c’est le match de demain (jeudi) contre la Slovénie. Je n’ai rien d’autre à dire à ce sujet. » Le coach a également confirmé que Tadić ferait partie du groupe retenu pour ce match.…

