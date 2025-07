Sébastien Corchia signe en National 2

Déjà la plus grande légende passée par l’AS Cannes.

Après deux ans en Picardie, Sébastien Corchia va s’offrir quelques mois au soleil. L’AS Cannes, qui évoluera cette saison en National 2, a confirmé ce mardi l’arrivée de l’ancien Lillois , libre après deux saisons à Amiens, en Ligue 2. Le latéral droit de 34 ans, international français (une sélection, contre la Côte d’Ivoire en 2016) et facturant plus de 300 matchs en Ligue 1, portera le numéro 14. « Joueur polyvalent, capable d’évoluer sur tout le flanc droit, Corchia allie rigueur défensive, qualité de centre et intelligence de jeu. Son professionnalisme et son expérience seront des atouts majeurs pour notre équipe » , s’est félicité le club, qui vise la montée en National.…

LT pour SOFOOT.com