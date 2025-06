Séamus Coleman prolonge encore le plaisir avec les Toffees

La croisière Séamus.

On pensait que le dernier match à Goodison Park allait être sa dernière danse, raté. Séamus Coleman prolonge d’un an avec Everton , pour enchaîner sa 17 e saison au sein du club de Liverpool. En même temps, quel plaisir de jouer sous les ordres de David Moyes, même si le capitaine légendaire des Toffees n’a participé qu’à cinq matchs cette saison à cause de plusieurs blessures au mollet et au pied.…

RFP pour SOFOOT.com