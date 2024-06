information fournie par So Foot • 20/06/2024 à 20:42

Scène lunaire lors de l’audition au Sénat des dirigeants de CVC

On n’est pas au bout de nos surprises.

Après les passages de Jean-Michel Aulas et de trois présidents de clubs de Ligue 1 ce jeudi matin, le Sénat a auditionné en milieu d’après-midi MM. Jean-Christophe Germani, président et Edouard Conques, managing director de CVC Capital partners. Au moment de passer sur le grill, les dirigeants du fond d’investissement ont expliqué son fonctionnement et justifié l’investissement dans le football à l’automne 2021. Mais une séquence sur le salaire de Vincent Labrune a retenu toutes les attentions.…

TM pour SOFOOT.com