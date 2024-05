Scamacca et l’Atalanta, mariage idyllique

Étincelant dans cette fin de saison, Gianluca Scamacca confirme (enfin) les espoirs placés en lui. Arrivé cet été à Bergame après un début de carrière mouvementé (six clubs en six ans), l’international italien est à la recherche de stabilité pour franchir un cap dans sa carrière. Il pourrait le passer ce mercredi soir, en cas de victoire contre le Bayer Leverkusen en finale de Ligue Europa.

Pour ses derniers mois à la tête de Liverpool, Jürgen Klopp comptait bien finir en beauté, avec un titre à la clé. Oui mais voilà, Manchester City s’est une nouvelle fois montré intouchable en Premier League. En Ligue Europa, c’est un gamin du quartier Fidene qui en a décidé autrement. Le 11 avril, à Anfield, Gianluca Scamacca a enfilé son costume de fossoyeur face aux Reds : une prestation cinq étoiles, auréolée d’un doublé pour une victoire 3-0 de l’Atalanta. Pas toujours au top cette saison, l’international italien a sorti le smoking au meilleur des moments. Avec neuf buts inscrits sur les douze derniers matchs, Scamacca semble avoir (enfin) trouvé chaussure à son pied, lui qui en a essayé une ribambelle.

La grande vadrouille

On dit souvent que plus le combat est dur, plus la victoire est belle. C’est peut-être le bon résumé du début de la carrière de Scamacca, 25 ans, considéré dès son plus jeune âge comme un crack absolu, comme beaucoup d’autres. Le gamin des quartiers nord romains commence sa préformation à la Lazio, puis rejoint le centre de formation de la Roma, son club de cœur. Mais les choses ne se passent pas vraiment comme prévu pour le jeune prospect, qui décide alors, à seulement 16 ans, de traverser la Suisse et l’Allemagne pour rallier Eindhoven et le PSV. « J’avais envie de progresser et de découvrir un nouveau football. Le PSV a trouvé un travail à ma mère et nous a également prêté une maison et une voiture » , expliquait-il des années plus tard dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport . Aux Pays-Bas, l’adaptation est délicate, et le mal du pays se fait ressentir, ce qui va le conduire à rentrer en Italie deux ans après son arrivée. Direction Sassuolo.…

Propos de Roberto Stellone recueillis par TP

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com