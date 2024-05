SAS double sa perte mais gagne des passagers au 2e trimestre

( TT News Agency / ALI LORESTANI )

La compagnie aérienne scandinave SAS, dont Air France-KLM va devenir actionnaire, a presque doublé sa perte au deuxième trimestre de son exercice décalé, malgré des ventes en nette hausse, a-t-elle annoncé jeudi.

Entre février et avril, SAS a ainsi enregistré une perte de 2,9 milliards de couronnes (250 millions d'euros), contre une perte de 1,5 milliard de couronnes sur la même période l'année dernière, indique l'entreprise dans son rapport trimestriel.

La hausse des pertes est essentiellement imputable à des effets de change sur ses engagements de leasing, qui ont pesé pour un milliard de couronnes, a précisé la compagnie.

Lors de ce trimestre, le nombre de passagers a grimpé à 5,7 millions, soit une hausse de 8,1% sur un an, a relevé le PDG du groupe, Anko Van der Werff, cité dans le rapport.

Le chiffre d'affaires a progressé de 11,6%, à 9,9 milliards de couronnes (860 millions d'euros).

Après des années de difficultés financières, notamment à cause de la pandémie de Covid-19, l'entreprise s'était placée en juillet 2022 sous la protection de la loi américaine sur les faillites.

Elle avait lancé un plan d'économies massif et dit vouloir lever 9,5 milliards de couronnes auprès d'investisseurs.

Le 19 mars, la compagnie aérienne a obtenu le feu vert de la justice américaine pour son plan de restructuration. SAS rejoindra au 1er septembre prochain l'alliance aérienne internationale SkyTeam, dont Air France et KLM sont des piliers.

"Les opérations et le calendrier des vols ne seront pas affectés" par ce processus, souligne le groupe suédois dans un communiqué.

Une fois la restructuration arrivée à son terme, le fonds d'investissement Castlelake détiendra 32% du capital, l'Etat danois 25,8%, Air France-KLM 19,9% et Lind Invest 8,6%.

SAS entend "achever les procédures de restructuration en Suède et aux États-Unis et remplir toutes les conditions restantes pour la transaction dès que possible" avec l'objectif d'y parvenir "pendant l'été 2024".

Vers 07H30 GMT à la Bourse de Stockholm, le titre de SAS perdait 13% dans un marché en légère baisse.