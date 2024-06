information fournie par So Foot • 21/06/2024 à 04:44

Sans briller, l'Argentine écarte le Canada en ouverture de la Copa América

Argentine 2-0 Canada

Buts : Álvarez (49 e ) et Martínez (88 e ) pour l’Albiceleste

Sans convaincre et en jouant même parfois à se faire peur, l’Argentine s’est imposée lors du match d’ouverture de la Copa América 2024, en venant à bout du Canada (2-0) à Atlanta. Longtemps gênés par un bloc haut et très dense au milieu de terrain de la part des Canucks , les champions du monde ont trouvé la faille juste après le retour des vestiaires et ont ensuite été tout aussi proches de concéder le nul que de doubler la mise, avant de clore le suspense en fin de rencontre.…

JF pour SOFOOT.com