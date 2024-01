Sans-abri : l'insoumise Mathilde Panot va passer une nuit sous la tente à Paris pour "briser le mur de l'indifférence".

La députée a souligné que le nombre de sans-abri en France avait doublé ces dix dernières années.

Mathilde Panot à Marseille, le 23 novembre 2023. ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Alors que plusieurs sans-abri sont morts de froid ces derniers jours, la cheffe des députés de La France insoumise Mathilde Panot a affiché mardi 16 janvier son souhait de "briser le mur de l'indifférence" en passant la nuit sous la tente dans un campement de familles sans abri installé par le DAL dans le VIIe arrondissement de Paris.

"Il y a trois personnes sans abri qui sont mortes de froid" en "quatre jours" , 70 ans après le célèbre appel de l'abbé Pierre pendant l'hiver glacial 1954, a expliqué Mathilde Panot sur R MC-BFMTV , rappelant que la France, "septième puissance économique du monde" connaissait "un nombre sans précédent" d'enfants dormant dehors, en pleine vague de froid.

Le camp dans lequel la députée a prévu de passer la nuit, au côté de son collègue William Martinet, a été installé à Noël rue de Solférino à Paris, tout près de l'Assemblée nationale, par l'association Droit au logement (DAL). Il accueille une trentaine de familles.

Réquisitionner les immeubles vides ?

"Il est devant un immeuble où 80 % des logements sont vides de manière durable ", a regretté Mathilde Panot, estimant qu'"il n'y a aucune fatalité" et réclamant la réquisition de logements vides. "330.000 personnes sont sans abri dans ce pays , c'est-à-dire deux fois plus qu'il y a dix ans et trois fois plus qu'il y a 20 ans", a-t-elle observé, critiquant "la baisse des APL" (les aides personnalisées au logement) ou "la criminalisation des personnes sans abri avec la loi Kasbarian-Bergé", dite "loi anti-squat" qui triple les sanctions encourues par les squatteurs notamment.

Pour elle, les réquisitions de bâtiments vides, notamment institutionnels, sont des mesures "de bon sens".

Mathilde Panot a précisé qu'elle réagirait depuis ce campement, aux côtés d'autres parlementaires LFI, à la conférence de presse du président de la République Emmanuel Macron prévue à 20h15.