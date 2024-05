Samba Diawara : « On a bâclé nos derniers matchs »

C’est lui qui pilote le bateau, désormais.

À la suite du départ inattendu et détonant de Will Still avant même la fin de la saison, le Stade de Reims s’est trouvé un nouvel entraîneur : Samba Diawara, ancien adjoint de son prédécesseur. Et s’il n’y a plus grand-chose à espérer ou à craindre avant les vacances pour le club français, le coach veut absolument terminer l’exercice sur une bonne note. « On doit avoir un sentiment de revanche envers nous-mêmes » , a par exemple indiqué le technicien, en conférence de presse.…

FC pour SOFOOT.com