Saïd Chabane : « C’est tout un modèle économique qu’il faut revoir »

S’il était resté en Ligue 2, les droits TV étaient signés plus tôt.

À un mois de la reprise du championnat, la Ligue 1 a trouvé un diffuseur ce dimanche. DAZN retransmettra huit matchs par journée et beIN Sports le dernier. Malgré cette signature pour 500 millions d’euros, le président du SCO d’Angers Saïd Chabane se montre pessimiste quant à l’avenir des clubs français. Dans une interview accordée à Ouest-France ce mardi, le propriétaire estime que son club et le football français sont dans un état critique. « On est soulagé d’avoir un diffuseur, mais en réalité, c’est la catastrophe sur le plan économique pour les clubs. On a les 500 millions d’euros, certes, mais c’est loin des 700 millions qu’on voulait », a commenté le président du promu, qui estime qu’avoir choisi le duo DAZN-beIN est la « moins mauvaise » des situations. « On peut dire merci à beIN, merci au Qatar d’être venu autour de la table, sinon, ce n’était pas catastrophique, mais la fin du football professionnel en France. On a évité la catastrophe, mais pour un club comme le SCO, c’est compliqué. » …

UL pour SOFOOT.com