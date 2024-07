RTX relève ses prévisions après un deuxième trimestre très bien orienté

Gregory Hayes, PDG de RTX, le 12 septembre 2023 à Washington DC. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )

L'entreprise américaine d'aéronautique et de défense RTX (ex-Raytheon), maison mère de Pratt & Whitney, a relevé ses prévisions pour 2024 après un deuxième trimestre dynamique, soutenu par une forte demande notamment dans l'aviation civile.

D'avril à juin, le groupe a ainsi vu son chiffre d'affaires grimper de 8% sur un an, à 19,7 milliards de dollars, plus qu'attendu par le marché.

Sur cette période, le bénéfice net est en chute de 92%, à 111 millions de dollars. Ce plongeon est lié au règlement de litiges en cours, indique RTX.

La société prévoit ainsi une charge de 918 millions de dollars dans le cadre d'un accord avec le ministère de la Justice américain pour résoudre des enquêtes sur des paiements irréguliers effectués par Raytheon Company dans le cadre de certains contrats.

Toutefois, rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice ressort à 1,41 dollar (+9% sur un an), plus élevé que le consensus d'analystes interrogés par Bloomberg.

À la fin du deuxième trimestre, le carnet de commandes de l'entreprise s'élevait à 206 milliards de dollars au total, répartis en 129 milliards de dollars pour l'aviation civile et 77 milliards de dollars pour la défense.

Dans le détail, sur cette période, les revenus de RTX sont dopés par sa filiale Collins Aerospace (+10% à près de 7 milliards de dollars), en pointe dans le domaine de la transmission et du traitement des données dans l'aéronautique, sur fond de forte demande dans l'aviation civile et militaire.

La division Pratt & Whitney, qui produit des moteurs d'avion, a aussi vu son chiffre d'affaires bondir (+19% à 6,8 milliards de dollars). Elle a été particulièrement dopée par l'aviation commerciale.

La troisième filiale du groupe, Raytheon, spécialiste des systèmes de défense et d'électronique dans l'aérospatial, est à l'inverse en perte de vitesse (-3% à 6,5 milliards de dollars), en raison de la cession de l'activité Cybersécurité, intelligence et services — une opération finalisée au premier trimestre 2024.

Fort de ce deuxième trimestre de croissance, le groupe d'Arlington, en Virginie, a relevé ses prévisions pour l'exercice 2024. Il table maintenant sur des revenus compris entre 78,75 et 79,5 milliards de dollars (contre 78 à 79 milliards annoncés auparavant).

RTX anticipe en outre un bénéfice par action compris entre 5,35 et 5,45 dollars (contre une fourchette comprise entre 5,25 et 5,40 dollars).

Dans les échanges préliminaires avant l'ouverture de la Bourse de New York, aux alentours de 12H50 GMT, le titre de l'entreprise gagnait 3,25%.