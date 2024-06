Royaume-Uni: Tata menace de fermer les hauts fourneaux de Port Talbot plus tôt à cause de la grève

Les fourneaux de Port Talbot, au Royaume-Uni. ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le sidérurgiste Tata Steel menace de fermer ses hauts fourneaux de Port Talbot, au Pays de Galles, plus tôt que prévu à cause d'une grève, générant inquiétudes des syndicats, de la classe politicienne et d'ONG, à quelques jours des élections législatives au Royaume-Uni.

Le groupe avait prévu de fermer le premier haut fourneau de cette aciérie située à l'ouest du Royaume-Uni fin juin et le second d'ici septembre.

Des politiciens travaillistes ont demandé à Tata d'éviter de prendre des décisions irréversibles avant l'élection du 4 juillet, le "Labour" étant donné largement gagnant dans les sondages.

"Après l'annonce par le syndicat Unite qu'il appelle à une grève de façon unilatérale à partir du 8 juillet, Tata Steel est malheureusement forcé de commencer une action en justice pour contester la validité du vote de Unite" qui a acté cette grève, a expliqué un porte-parole de Tata dans une déclaration reçue vendredi par l'AFP.

Il ajoute que dans les jours à venir, "si nous ne sommes pas certains de pouvoir continuer à faire fonctionner de manière sûre nos actifs pendant la période de grève, nous n'aurons d'autre choix que de mettre en pause ou d'arrêter les opérations lourdes (y compris les hauts fourneaux) sur le site de Port Talbot".

Le syndicat GMB a aussitôt réagi en demandant à Tata "de renoncer à une décision irréversible et sauvegarder les actifs sidérurgiques".

"Il y a des législatives dans quelques jours et beaucoup (de choses) pourraient changer", souligne une porte-parole du syndicat.

Stephen Kinnock, candidat parlementaire travailliste aux législatives, et David Rees, membre du parlement gallois travailliste, ont demandé vendredi "d'éviter de prendre des mesures irréversibles avant une élection vu la possibilité d'avoir à discuter avec un gouvernement travailliste" sur les subventions gouvernementales promises par les conservateurs pour accompagner la conversion du site.

Le syndicat avait annoncé il y a une semaine le début d'une grève le 8 juillet pour protester contre la fermeture attendue des hauts fourneaux et des coupes drastiques d'effectifs.

"Environ 1.500 travailleurs de Tata basés à Port Talbot et Llanwern (au pays de Galles) vont entamer une grève à durée indéterminée face aux plans de l'entreprise de supprimer 2.800 emplois et de fermer les hauts fourneaux", avait indiqué Unite.

Unite précisait que le parti travailliste, donné gagnant aux élections dans les sondages, "s'est engagé à mener des discussions d'urgence avec Tata" s'il accédait à Downing Street.