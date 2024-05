information fournie par So Foot • 13/05/2024 à 15:59

Ronney accuse les blessés de Manchester United United de se préserver pour l’Euro et la finale de la FA Cup

Ronney accuse les blessés de Manchester United United de se préserver pour l’Euro et la finale de la FA Cup

Les faux arrêts maladie touchent aussi le monde du foot.

Comment expliquer l’avalanche de blessures à Manchester United, forçant Erik ten Hag à « nager avec les mains dans le dos » ? Pour Wayne Rooney, l’explication est toute trouvée : certains blessés ne le seraient pas vraiment et se préserveraient en vue de la finale de la FA Cup et de l’Euro 2024. Selon l’ex-coach de Birmingham, cela leur permettrait d’échapper un peu au marasme autour du club et de faire porter le fardeau au coach néerlandais.…

VD pour SOFOOT.com