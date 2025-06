Roland-Garros: Sinner domine Djokovic et retrouve Alcaraz en finale

Carlos Alcaraz opposé à Lorenzo Musetti en demi-finale du Grand chelem parisien à Roland-Garros, le 6 juin 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le N.1 mondial Jannik Sinner dominé vendredi Novak Djokovic 6-4, 7-5, 7-6 (7/3) et retrouvera dimanche en finale de Roland-Garros le tenant du titre Carlos Alcaraz (2e), vainqueur sur abandon de l'Italien Lorenzo Musetti.

C'est la première fois depuis 2020 que les N.1 et N.2 au classement ATP s'affrontent en finale sur la terre battue parisienne.

Comble de rareté : la finale dames, programmée samedi, oppose également les deux meilleures joueuses mondiales du moment, la N.1 bélarusse Aryna Sabalenka et sa dauphine américaine Coco Gauff. Une telle double affiche, hommes et femmes confondus, n’avait plus été vue porte d’Auteuil depuis 1984.

Jannik Sinner, défait en demi-finale l'an passé par Carlos Alcaraz, tentera d'empêcher l'Espagnol de conserver son titre, une performance qui serait inédite depuis Rafael Nadal (2019, 2020). Ce serait son premier sacre à Roland-Garros, mais il ne relève pas de la science-fiction, tant l'Italien a fait preuve d'autorité face à Djokovic comme depuis le début du tournoi.

Une victoire contre le quasi maître de la terre battue cette saison (21 victoires, une défaite) renforcerait sa position au sommet du classement ATP. Le triple vainqueur en Grand Chelem (Open d'Australie 2024 et 2025, US Open 2024) y est déjà solidement installé, malgré une suspension de trois mois après deux contrôles positifs à un anabolisant.

- Sinner au sang froid -

Novak Djokovic, quant à lui, reste bloqué à 24 titres majeurs — un record qu’il partage toujours avec l'Australienne Margaret Court, légende d’une autre époque. Arrivé à Paris avec peu de repères sur terre (éliminé dès le premier tour à Monte-Carlo et Madrid, forfait à Rome), il n’a pas su confirmer les promesses de son 100e titre remporté à Genève, même s'il a montré qu'il fallait encore compter sur lui.

Mais le Serbe, qui n’a plus battu Sinner depuis la finale des Masters 2023, a peiné face au métronome italien, toujours aussi solide en fond de court et difficile à déborder. Pour casser le rythme et forcer son adversaire à monter au filet, Djokovic a multiplié les amorties — surtout dans le premier set — avec moins de succès que contre Alexander Zverev en quarts.

L'Espagnol Carlos Alcaraz s'est qualifié pour la finale de Roland-Garros le 6 juin 2025 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'Italien Lorenzo Musetti a abandonné en demi-finale de Roland-Garros le 6 juin 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

En face, Sinner a su serrer le jeu lors des points importants.

Quand Djokovic a égalisé à 5-5 dans la deuxième manche en prenant son service pour la première fois du match, l'Italien a aussitôt repris son break d'avance avant de conclure sur un service gagnant.

Et il a su garder son sang froid dans le dernier acte en sauvant trois balles de set à 5-4 avant d'enlever le jeu décisif.

"J’ai dû élever mon niveau, jouer mon meilleur tennis possible. Je suis très heureux de la façon dont j'ai géré la situation, mais cela montre une fois de plus à quel point il est un modèle pour nous tous", a-t-il commenté à la fin du match.

Le natif du Haut-Adige n'a encore cédé aucun set dans le tournoi.

- Alcaraz encore accroché -

Ce n'est pas le cas d'Alcaraz qui a encore laissé filer un set en route - le quatrième de sa quinzaine - lors de sa demi-finale contre l'Italien Lorenzo Musetti, battu après abandon au 4e set, 4-6, 7-6 (7/3), 6-0, 2-0.

Après deux manches indécises entre deux joueurs capables de coups gagnants brillants comme de fautes directes évitables, le N.2 mondial a pris le dessus en fin de deuxième set avant le retrait de Musetti au début de la quatrième manche.

Alors que l'Espagnol menait deux sets à un et venait de remporter la troisième manche 6-0, l'Italien de 23 ans s'est dirigé vers le filet à 2-0 en faveur d'Alcaraz pour jeter l'éponge, quelques minutes après s'être fait manipuler au niveau de la jambe gauche.

Le Serbe Novak Djokovic en quarts de finale de Roland-Garros le 4 juin 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

"Au début de la troisième manche, j'ai commencé à perdre un peu de force dans ma jambe gauche et ça n'a fait qu'empirer donc j'ai décidé d'arrêter", a expliqué Musetti, qui passera des examens samedi pour connaître l'ampleur de sa blessure, à un peu plus de trois semaines de Wimbledon.

Vainqueur des Masters 1000 de Monte-Carlo et Rome lors d'une tournée sur terre battue prometteuse avant Roland-Garros, Alcaraz a de nouveau dominé Musetti, qu'il avait battu en finale à Monte-Carlo -- où l'Italien avait joué blessé -- et en demie en Italie.

"Il ne reste plus qu'un pas à faire. Je me sens très bien. J'ai le sentiment de bien jouer", s'est réjoui Alcaraz sur le court à l'issue de la rencontre.