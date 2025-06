Roland-Garros: avec Loïs Boisson, le rêve bleu continue

La Française Lois Boisson en quarts de finale de Roland-Garros contre la Russe Mirra Andreeva le 4 juin 2025 à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

Qui arrêtera Loïs Boisson ? La sensation française a fait exploser de joie le public de Roland-Garros en battant mercredi la Russe Mirra Andreeva, N.6 mondiale, pour s'offrir une demi-finale dès son premier tableau final en Grand Chelem.

Sur un Central chauffé à blanc, la Dijonnaise de 22 ans, classée 361e mondiale, l'a emporté 7-6 (8/6), 6-3 en un peu plus de deux heures contre sa cadette de quatre ans pour devenir la première Française depuis Marion Bartoli en 2011 à se hisser dans le dernier carré sur la terre battue parisienne.

Dès la balle de match terminée, la révélation du tournoi s'est étendue de tout son long sur le tapis ocre du court Philippe-Chatrier, bercée par une ovation majuscule des spectateurs, conquis par l'audace la première joueuse de l'histoire à atteindre les demi-finales à Roland-Garros en ayant bénéficié d'une wild-card.

"Enorme", s'est émerveillé l'ex-N.6 mondial Gilles Simon sur le réseau social X quelques minutes après sa victoire.

Assurée de devenir la N.1 française au prochain classement WTA, Boisson reviendra dès jeudi sur le Central pour défier la N.2 mondiale Coco Gauff en demi-finales, tandis qu'Aryna Sabalenka (1re) et Iga Swiatek (5e) se disputeront l'autre billet pour la finale.

"Elle fait un excellent tournoi", a applaudi sa prochaine adversaire, tombeuse en trois sets de la lauréate de l'Open d'Australie Madison Keys (8e).

"J'ai déjà joué Jasmine (Paolini) et Sara (Errani) à Rome, ici j'ai joué contre Caroline (Garcia) et Kristina (Mladenovic), donc j'ai un peu d'expérience devant un public qui peut-être ne vous soutient pas. J'attends ça avec impatience !", a affirmé Coco Gauff.

Deux jours après avoir créé l'exploit en éliminant la N.3 mondiale, l'Américaine Jessica Pegula, la Française a remonté deux fois un break de retard dans le premier set pour arracher ensuite le jeu décisif, remporté 8 points 6 après avoir sauvé deux balles de set.

Rapidement menée 3-0 dans le deuxième acte, Boisson a aligné six jeux de suite pour s'imposer face à une adversaire de plus en plus agacée par le chahut parfois excessif du public du court Philippe-Chatrier.

La Française Lois Boisson en quarts de finale de Roland-Garros contre la Russe Mirra Andreeva le 4 juin 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

"Elle a réussi beaucoup de coups gagnants avec son coup droit, et elle a joué de manière solide et cohérente tout au long du match", l'a complimentée Andreeva.

"Aujourd'hui, elle a mieux géré la situation que moi, et je pense que c'est pour ça qu'elle a gagné", a ajouté l'élève de Conchita Martinez, la finaliste de l'édition 2000 de Roland-Garros.

- "Pas un miracle" -

Les victoires contre Pegula puis Andreeva montrent "que le classement ne veut rien dire en tennis", a jugé auprès de l'AFP l'agent de Boisson, l'ancien joueur professionnel Jonathan Dasnières de Veigy.

"Je me suis battue, le premier set était hyper intense et du coup le début du deuxième a été plus compliqué. Mais j'ai su me reprendre", a commenté la gagnante, manifestement inspirée par l'entraînement partagé dans la matinée avec le N.1 mondial Jannik Sinner.

Invitée dans le tableau final par les organisateurs du tournoi, après trois éliminations en qualifications de Roland-Garros en 2021, 2022 et 2023, Boisson succède à Caroline Garcia, dernière joueuse tricolore à s'être hissée en demi-finales d'un Grand Chelem, à l'US Open de 2022.

Aucune joueuse n'était parvenue dans le dernier carré dès son premier Grand Chelem depuis les ex-N.1 mondiales américaines Monica Seles (Roland-Garros 1989) et Jennifer Capriati (Roland-Garros 1990).

"Je ne crois pas que ce soit un miracle", a estimé Boisson en conférence de presse. "Bien sûr, j'ai eu un petit peu de chance, mais" cette demi-finale est aussi "le résultat de tout le travail que j'ai fourni", a-t-elle souligné.

La Française Lois Boisson demande au public de faire du bruit après le gain de la 1re manche en quarts de finale de Roland-Garros contre la Russe Mirra Andreeva le 4 juin 2025 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Lauréate au printemps 2024 du tournoi de Saint-Malo sur le circuit secondaire avant de se blesser gravement au genou gauche juste avant Roland-Garros, Boisson n'avait remporté qu'un seul match sur le circuit principal avant Roland-Garros, au modeste WTA 250 de Rouen sur terre battue en avril.

Elle voit désormais beaucoup plus grand. "Chaque gamine qui joue au tennis rêve de gagner un Grand Chelem. Mon rêve est de gagner, pas de me qualifier pour les demi-finales", a insisté une Boisson de plus en plus gourmande.