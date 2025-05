information fournie par So Foot • 12/05/2025 à 09:50

Robertson vole au secours de son ami Alexander-Arnold, sifflé à Anfield

Une belle preuve d’amitié.

C’était ans les tuyaux depuis de nombreux mois et c’est officiel depuis la semaine dernière, Trent Alexander-Arnold quittera Liverpool à l’issue de cette saison 2024-2025. Vingt ans ans de fidélité, 353 matchs joués avec les Reds , un palmarès vertigineux, mais voilà, cela n’a pas empêché certains supporters de siffler l’Anglais ce dimanche lors de son entrée en jeu contre Arsenal (2-2). Un accueil plus que mitigé qui n’a pas laissé insensible son ami et coéquipier Andrew Robertson.…

