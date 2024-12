Revalorisation des retraites : la hausse de 2025 va coûter 6,5 milliards supplémentaires aux finances de l'Etat

Faute de budget de la Sécu validé pour entériner les économies souhaitées par l'ex-gouvernement Barnier, la règle classique s'applique pour 2025, avec une enveloppe qui flambe pour les caisses de l'Etat.

( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

Le sujet avait enflammé le débat politique, jusqu'à la censure : les retraites de base sont revalorisées de 2,2% mercredi 1er janvier. Cette augmentation se fait à hauteur de l'inflation comme le prévoit la loi, contre 0,8% initialement prévu par l'ex-gouvernement Barnier pour faire des économies. Pour une pension de base de 1.200 euros par exemple, cette revalorisation représente une hausse de 26,4 euros mensuels, qui sera visible sur le versement de février.

En vertu du code de la Sécurité sociale, les retraites sont chaque année augmentées au 1er janvier, indexées sur la hausse moyenne des prix à la consommation (hors tabac) de l'année précédente. Mais pour contenir le déficit abyssal de la Sécu, - 18 milliards d'euros en 2024 - le gouvernement voulait déroger à ces règles en 2025. Les retraités ont donc été embarqués dans un long feuilleton: l'exécutif a d'abord annoncé un report de six mois de la revalorisation, avant de choisir une autre option, censée protéger les retraités pauvres: une hausse de 0,8% en janvier pour tous, suivie en juillet d'une deuxième hausse de 0,8% pour les pensions inférieures à 1.500 euros.

Quelle contribution des retraités?

Coup de théâtre: la censure du gouvernement Barnier a finalement tout annulé. Sans budget de la Sécu pour 2025 au 1er janvier, la règle classique s'applique. Pour suivre l'inflation forte de ces dernières années, les pensions de base ont déjà été plusieurs fois augmentées: +5,1% en 2022, +0,8% en 2023, et +5,3% en 2024. Une bonne nouvelle pour les retraités, mais pas pour les finances publiques: la seule augmentation de 2024 a coûté 15,6 milliards d'euros à la branche retraite, d'après un rapport sénatorial. La hausse de 2025 (+2,2%) coûtera 6,5 milliards supplémentaires, selon le ministère du budget et des Comptes publics.

Avant d'être censuré, le gouvernement Barnier projettait au contraire un plan d'économies massif de 60 milliards d'euros, dont plus de 3 milliards sur les retraites. Des économistes et experts appellent régulièrement à faire contribuer les retraités aux efforts budgétaires. D'après la Drees (services statistiques des ministères sociaux) en tenant compte de l’ensemble des ressources, notamment issues du patrimoine, et de la composition des ménages (enfants à charge) le niveau de vie des retraités est "légèrement supérieur à celui de l’ensemble de la population". L'écart est plus important encore en tenant compte du fait que les retraités sont plus souvent propriétaires de leur logement. Mais ces chiffres cachent d'importantes disparités: d'après l'association Les petits frères des pauvres, 2 millions de personnes de 60 ans et plus vivent en France sous le seuil de pauvreté.