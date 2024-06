Retrouver l’esprit des Bleus de 1984

Il y a 40 ans pile, l’équipe de France de Super Platini (9 buts) et du carré magique remportait l’Euro, son premier titre international. Aujourd’hui, l’équipe de France de DD est à la peine dans cet Euro en Allemagne. Euro 1984 et Euro 2024 : une bonne occasion de relativiser les difficultés actuelles et de s’inspirer des Bleus d’Hidalgo.

En 1984, dans un tournoi à 8 équipes seulement, la France était qualifiée d’office comme nation hôte et a donc eu l’avantage de jouer à domicile. Et puis, coup de pot, le plateau n’était pas si relevé avec les absences de poids lourds comme l’Angleterre, l’URSS, les Pays-Bas, l’Italie championne du monde 1982 ou la Pologne, troisième de ce même Mundial.

Euro 1984 : Platoche mais pas fastoche

La compétition en elle-même, côté français, fut tout sauf une partie de plaisir… À part la masterclass absolue contre la Belgique (5-0), les Bleus ont pas mal galéré en poule contre le Danemark (1-0, but tardif et chanceux sur une frappe déviée de Platoche) et contre la Yougoslavie (3-2, les Français étaient menés 1-0 à la mi-temps). En demies, la victoire finale 3-2 ne fut acquise qu’à la toute fin d’une prolongation angoissante contre des Portugais épatants qui menaient 2-1 et qui ont raté deux fois le KO du 3-1. Enfin, au terme d’une finale crispante, face à une Espagne par moments nettement dominatrice, la victoire 2-0 s’est dessinée sur la célèbre toile d’Arconada… Moralité : malgré les images d’Épinal triomphantes de 1984, gagner l’Euro n’est jamais facile, même avec un carré magique éblouissant. Idem pour les Bleus magnifiques de 2000 qui sont allés chercher le trophée Delaunay avec les dents !…

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com