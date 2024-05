information fournie par So Foot • 23/05/2024 à 15:55

Retournement de situation pour Nicolas Palllois au FC Nantes

Pallois est bien là.

Retournement de situation au FC Nantes ! Alors qu’il était dans le flou depuis quelques semaines et en fin de contrat en juin, Nicolas Pallois rempile et continue son aventure nantaise pour une année supplémentaire. « Je suis très heureux de prolonger pour une huitième année au FC Nantes , s’est-il réjoui sur le site officiel du FCN. Tout le monde le sait, je suis très attaché au club. Je serai là pour aider le groupe et pousser les jeunes » …

MV pour SOFOOT.com