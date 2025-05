Retour progressif à la normale au Lavandou après les intempéries mortelles dans le Var

information fournie par France 24 • 21.05.2025 • 10:40 •

Signé en 1995, l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël est le socle de leurs relations économiques et politiques. En raison de la guerre à Gaza, Bruxelles envisage pour la première fois de suspendre cet accord, accusant Israël de ne plus respecter ... Lire la suite