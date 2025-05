Retailleau dépasse pour la première fois Philippe en popularité, selon un sondage

Le ministre de l'Intérieur et nouveau président des Républicains, Bruno Retailleau, le 18 mai 2025 à Paris ( AFP / Kiran RIDLEY )

Le ministre de l'Intérieur et nouveau président des Républicains Bruno Retailleau dépasse pour la première fois Edouard Philippe en popularité, avec 51% de bonnes opinions contre 48% pour l’ancien Premier ministre, selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro publié jeudi.

Bruno Retailleau, que d'aucuns voient déjà candidat à la présidentielle de 2027 après sa victoire sans appel dimanche face à Laurent Wauquiez, gagne près de dix points depuis sa nomination en décembre 2024 dans le gouvernement de François Bayrou où il était à 42%, relève l'institut.

Dans le même temps, Edouard Philippe, candidat déclaré depuis septembre 2024 mais dont "l'invisibilité contraste avec la forte visibilité du ministre de l'Intérieur", a perdu neuf points de popularité, ajoute-t-il.

Bruno Retailleau est massivement soutenu par les sympathisants LR (90% de bonnes opinions), du parti macroniste Renaissance (74%) et du Rassemblement national (65%) tandis qu'Edouard Philippe doit en partie sa popularité à la gauche (56% de bonnes opinions au PS et 46% chez les écologistes).

Le ministre de l'Intérieur est jugé comme un homme ayant des convictions plus profondes (62% versus 55%) et davantage d’autorité (55% versus 48%).

Cette fermeté a toutefois un revers : les Français le perçoivent aussi comme plus "brutal" (36% versus 18%), moins "sympathique" que le maire du Havre (39% versus 53%) et moins "proche des gens" (40% contre 47%).

Edouard Philippe, maire du Havre et président de Horizons, à l'issue d'une réunion à l'hôtel Matignon, le 22 mai 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Bien qu'Edouard Philippe reste à ce stade le mieux placé en intentions de vote (environ 20% contre 10%) pour la présidentielle de 2027, la dynamique, en ce moment, lui échappe", avertit Céline Bracq, directrice générale d'Odoxa.

"Face à un Bruno Retailleau qui imprime sa marque, il devient urgent pour l’ancien Premier ministre de reprendre la parole, de se définir, de se projeter. Faute de quoi, l’histoire pourrait bien bégayer", ajoute-t-elle, en référence au rendez-vous manqué d'Alain Juppé face à François Fillon en 2017.

L'enquête a été réalisée mercredi et jeudi auprès d'un échantillon de 1.005 Français représentatifs de la population de 18 ans et plus. Marge d'erreur comprise entre 1,4 pt et 3,1 pts.