République dominicaine: bébé et peur au ventre pour les migrantes haïtiennes

information fournie par BoursoBank Clients • 29.04.2025 • 08:30 •

Réserver six mois avant ne garantit pas le meilleur prix et août n'est pas forcément le mois le plus cher ! Alors que les réservations estivales battent leur plein, l'agence eDreams livre quelques clés pour éviter les tarifs les plus élevés.