RÉOUVERTURE DE DISNEYLAND PARIS APRÈS QUATRE MOIS DE FERMETURE PARIS (Reuters) - Le parc d'attractions Disneyland Paris a rouvert ses portes au public mercredi avec un protocole sanitaire strict après quatre mois de fermeture due à l'épidémie liée au nouveau coronavirus. Réservation préalable, port du masque et distanciation physique d'un mètre sont désormais exigés dans le premier parc à thème d'Europe. Les premiers visiteurs, un serre-tête Mickey sur la tête, exprimaient dans la matinée leur joie en dansant à l'entrée. Le site de Walt Disney a mis à la disposition du public des centaines de bornes de gel désinfectant dans tout le parc. Les manèges ne permettant pas un respect de la distanciation physique ont été fermés, tout comme les espaces de jeux et les ateliers de maquillage. Samedi, le Disney World d'Orlando, en Floride, a rouvert ses portes malgré une flambée de nouveaux cas dans cet Etat. A Hong Kong, le groupe a cependant décidé de fermer à nouveau son parc en raison d'une hausse des cas de contaminations. (Charles Platiau et Noémie Olive; version française Claude Chendjou, édité par)

