Rennes, le festival de pannes

Pour la première fois depuis 2016-2017, le Stade rennais a échoué à se qualifier pour une Coupe d’Europe. La série devait s’arrêter un jour, mais ce gros raté arrive dans une saison où le club breton se voulait très ambitieux. Une faillite globale, alors qu’il faut déjà réfléchir à la manière de rebondir. Avec qui et comment ?

Il régnait une drôle d’ambiance au Roazhon Park, ce dimanche soir, au coup de sifflet final du match nul entre le Stade rennais et Lens (1-1). Pas de bronca, mais un peu de silence puis quelques applaudissements lors du tour d’honneur de l’équipe bretonne, comme si une forme de fatalisme avait gagné le public rennais au bout d’une saison pénible et ratée. Les tribunes sont même restées bien garnies pour le spectacle pyrotechnique proposé par le club, qui avait pris l’habitude de fêter quelque chose au mois de mai. L’échec est pourtant cuisant. Six ans après un succès au Parc des Princes, le 12 mai 2018, qui lui avait permis de retrouver l’Europe, Rennes a dû accepter qu’il ne disputera pas de compétition continentale la saison prochaine, après six qualifications d’affilée.

« Ça fait partie de la vie d’un club » , rappelait Julien Stéphan en conférence de presse après la déception. Une phrase devenue une devise ces derniers temps au sein du club, puisqu’il fallait préparer le terrain et parce qu’elle a du sens. La série ne pouvait pas durer éternellement : tous les clubs français, de l’OL à l’OM en passant par Monaco ou Lille, ont connu au moins une saison blanche ces six dernières années, à l’exception bien sûr du PSG. Il faut l’écrire, mais ne pas s’en contenter non plus. Ne pas minimiser la faillite globale du Stade rennais version 2023-2024. Ne pas perdre l’exigence pour un club qui n’est plus le même qu’à la fin des années 2010. Cela passera par des discussions, des remises en question et des choix, peut-être, pour ne pas manquer la saison du rebond et ne pas quitter une période dorée.…

Par Clément Gavard, à Rennes pour SOFOOT.com