information fournie par So Foot • 23/06/2024 à 19:41

Remplaçant, Matthijs de Ligt confie avoir recours à un psychologue

Il a peut-être emprunté celui de l’équipe d’Angleterre.

Barré par Virgil van Dijk et Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt n’est pas titulaire dans la défense des Pays-Bas en ce début d’Euro. Un an et demi après la Coupe du monde, où il avait été titulaire lors du premier match avant de ne jouer qu’une minute sur le reste du tournoi, le Batave n’est toujours pas dans son assiette. Au point qu’il a avoué ce dimanche dans une interview pour le média AD que son statut de remplaçant l’a poussé à consulter un psychologue.…

LT pour SOFOOT.com