Relance d'Habitat: 10 millions d'euros de ventes visées dans un premier temps

( AFP / LOIC VENANCE )

Le site vente-unique.com, qui a relancé Habitat après la liquidation de ses magasins, s'est dit mardi très confiant dans le "potentiel" de la marque d'ameublement et indique viser dans un premier temps un chiffre d'affaires annuel de 10 millions d'euros.

Fin décembre, le tribunal de commerce de Bobigny avait placé Habitat en liquidation judiciaire en raison de ses graves difficultés financières, scellant ainsi le sort de l'enseigne fondée en 1964 et de ses près de 400 salariés.

Le groupe Cafom - qui avait cédé en 2020 l'exploitation de l'enseigne tout en restant propriétaire de la marque - avait décidé de reprendre le flambeau avec un modèle basé uniquement sur le e-commerce, lancé le 13 juin avec plus de 1.500 références sur vente-unique.com, spécialiste de la vente en ligne de mobilier dont Cafom est l'actionnaire principal.

"Les débuts sont très satisfaisants, nous avons fait environ une centaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires" depuis la relance "et ce sans publicité additionnelle. Il y a une attente, un engouement pour cette marque qui nous surprend nous-mêmes", a résumé mardi lors d'une conférence téléphonique Sacha Vigna, co-fondateur et directeur général de vente-unique.com.

Il estime que "le potentiel du chiffre d'affaires est très important, une partie du chemin est déjà faite car la marque est connue et on sait livrer. On va travailler sur le prix car on aura moins de coûts fixes et la marge sera moins grevée par l'entretien d'un réseau de magasins", a-t-il estimé.

"Quand Habitat avait des magasins et était exploité par Cafom, il faisait 140 millions d'euros de chiffre d'affaires; avec l'ancien exploitant, on avait 70-80 millions, et au temps de sa superbe dans les années 1980 ce groupe a fait de mémoire autour de 400 millions, donc l'univers des possibles est extrêmement large", a mis en avant M. Vigna.

Il a annoncé que "dans un premier temps, le but c'est d'arriver le plus rapidement possible aux 10 millions de chiffre d'affaires qui étaient faits en ligne précédemment", et de "se concentrer pour dépasser cet objectif".