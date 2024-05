Reims, un grand cru avec du discount

Pour la première fois depuis son dernier titre dans l’élite du football féminin en 1982, le Stade de Reims a terminé dans le top 4 de D1, ce qui lui permet d'affronter l'OL en demi-finales des playoffs ce dimanche (17h). Une performance collective réalisée avec des moyens financiers pourtant ridicules : symptomatique du manque de considération dont souffrent encore beaucoup d'équipes féminines en France.

« Je pense que personne ne croyait en nous, à part nous. C’est incroyable et on le mérite. » Voilà comment la capitaine Rachel Corboz résumait, à l’issue de la victoire face au Paris Saint-Germain (2-1) synonyme de qualification pour les play-offs de D1, la saison hors normes vécue par les Rémoises. Abandonnée pendant près de 30 ans, repartie de troisième division en 2014 et remontée dans l’élite en 2018, la section féminine du SDR renoue avec son glorieux passé et s’invite parmi les quatre meilleures équipes de l’Hexagone pour la première fois depuis 1982, année de… son cinquième et dernier titre de champion de France. Ce dimanche à 17 heures, elle affrontera l’immense Olympique lyonnais en demi-finales du championnat.

Peu d’observateurs imaginaient l’équipe champenoise, qui compte parmi les plus petits budgets de première division (1,3 million), aller aussi haut cette saison. Pourtant, à l’issue de la phase régulière, les joueuses de l’épatante Amandine Miquel – qui a connu un parcours atypique, sans passer par une carrière de joueuse, et a fait monter l’équipe quasiment dès son arrivée – présentent un bilan de 10 victoires, 5 nuls et 7 défaites en 22 journées. Avec 35 points au compteur, les Marnaises ont devancé le FC Fleury – habitué à compléter le top 4 les saisons précédentes – de 2 unités. Classé huitième (2020), sixième (2021), septième (2022) puis sixième (2023) depuis sa remontée, Reims suit une trajectoire ascendante, grimpant à son rythme.…

Propos d'Amandine Miquel après PSG-Reims recueillis par AEC, au Campus PSG

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com