information fournie par So Foot • 02/07/2024 à 21:30

Record de précocité pour le but de Merih Demiral

Pas le temps de niaiser.

57 secondes ont suffi à Merih Demiral pour débloquer le score lors du dernier huitième de finale entre l’Autriche et la Turquie. À l’affût à la suite d’un corner tout proche d’être inscrit direct par Arda Güler, le défenseur turc bat ainsi le record du but le plus rapide dans un match à éliminatoire d’un Euro.…

