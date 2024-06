Raymond Domenech sème la confusion en citant un nazi

Euh…

Peu avant le début de Suisse-Allemagne et d’Écosse-Hongrie, Raymond Domenech s’est fendu d’un tweet pour le moins… énigmatique. « On prête à Goebbels Joseph de son prénom cette phrase qui parcourt l’histoire ‘un mensonge raconté une fois reste un mensonge, des milliers de fois il devient la vérité’ j’aime m’en souvenir » , a-t-il posté sur X. On pensait peut-être à un piratage puisque citer un des anciens dirigeants nazis les plus puissants est quand même très étonnant.…

LT pour SOFOOT.com