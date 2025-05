information fournie par So Foot • 12/05/2025 à 12:40

Rayan Cherki : Paris à tout prix ?

Rayan Cherki et le Paris Saint-Germain, c'est une longue histoire, qui n'a pourtant pas encore commencé. En faisant un nouvel appel du pied au champion de France en titre lors des trophées UNFP, la pépite lyonnaise semble vouloir forcer son destin. Pourtant, il se pourrait que ce ne soit pas le meilleur choix pour lui.

Depuis sa création, les trophées UNFP sont souvent marqués par des succès touchants et des moments gênants, mais c’est aussi et surtout une formidable tribune pour les acteurs du ballon rond. Et ça, Rayan Cherki l’a bien compris. Seul joueur de champ n’étant pas sous contrait avec Paris Saint-Germain à figurer parmi le onze type de la Ligue 1 aux trophées UNFP ce dimanche, l’international espoirs a mis les pieds dans le plat au sujet de son éventuel transfert dans le club de la capitale cet été.

Questionné (non sans arrières-pensées) sur sa potentielle entente dans le vestiaire avec la flopée de Parisiens à ses côtés sur l’estrade du Pavillon Gabriel, le Gone n’a pas esquivé, bien au contraire : « Ah oui je les connais tous. Ousmane (Dembélé) , c’est un bon ami à moi, Bradley (Barcola) aussi, forcément, quand on a des bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors. » Relancé pour savoir si c’était une passe décisive à la direction sportive parisienne, le milieu a d’abord lâché un petit sourire de coin avant de dire, tout en gardant son air taquin : « Je ne sais pas ». Le tout, alors que la cérémonie de récompenses est diffusée sur une chaîne dont Nasser Al-Khelaïfi, le patron du PSG, est président du conseil d’administration.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com