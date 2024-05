Raphaël Varane, à bout de souffle

Raphaël Varane quittera Manchester United en fin de saison, après un exercice qui s’est écrit en pointillé, comme les précédents, à cause de blessures. Le défenseur de 31 ans est sur la jante, mais veut encore prouver qu’il n’est pas voué à la casse. Sous le maillot du RC Lens ?

The end . Raphaël Varane dira au revoir à Old Trafford mercredi soir en marge de la réception de Newcastle. Le champion du monde 2018, en fin de contrat, a annoncé qu’il allait quitter Manchester United. « Je suis tombé amoureux du club, des supporters. Il faut jouer à Manchester United pour comprendre ce que cela représente , a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux. Pour mes enfants, ici, c’est chez nous. Ce sera un endroit spécial pour moi toute ma vie. » Encore trop juste pour jouer face aux Magpies , il espère revenir dans le groupe dimanche à Brighton, pour la dernière journée de Premier League, avant une dernière représentation, le 25 mai, pour la finale de Cup contre Manchester City. Dix jours pour relever une aventure mancunienne qui a cruellement manqué de saveur.

Thank you for everything, @ManUtd ❤️ pic.twitter.com/4nwJxk4ddf…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com