RALLYE: LA JUSTICE A APPROUVÉ LE PLAN DE SAUVEGARDE PARIS (Reuters) - Le tribunal de commerce de Paris a approuvé le plan de sauvegarde de la holding Rallye, maison-mère de Casino, ont indiqué les deux groupes lundi dans deux communiqués séparés. "Les sociétés Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris annoncent que le tribunal de commerce de Paris a arrêté le 28 février 2020 leurs plans de sauvegarde", a indiqué Rallye. "Le groupe Casino prend bonne note des décisions du tribunal, qui emportent pour ces sociétés des engagements financiers à partir de 2023", a pour sa part réagi Casino, qui a ajouté qu'il poursuivrait l'exécution de son plan stratégique 2020-2022. (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

