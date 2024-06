information fournie par So Foot • 18/06/2024 à 00:28

Ralf Rangnick : « Les Français ont réalisé une performance extraordinaire »

On est sûrs d’avoir vu le même match, Ralf ?

Au coup de sifflet final de la victoire des Bleus à l’Euro 2024 face à l’Autriche, Ralf Rangnick, le sélectionneur autrichien, a salué la belle performance de son adversaire du soir : « Aujourd’hui, les Bleus se sont montrés plus énergiques que lors de leurs derniers matchs tests, notamment par rapport à celui face à l’Allemagne. Ils ont dû batailler jusqu’à la fin, et pour m’être entretenu avec eux après la rencontre, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté étaient contents que le match soit enfin terminé. […] Surtout, je crois qu’il faut regarder qui est entré sur le terrain, qui n’est pas entré, qui n’a pas été appelé… Il faut remettre l’église au centre du village : vous savez, c’est l’un des meilleurs adversaires sur la planète, les Français ont fait une performance extraordinaire. » …

AC, à la Düsseldorf Arena pour SOFOOT.com