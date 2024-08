Rakuten toujours dans le rouge au deuxième trimestre mais réduit ses pertes

Le groupe japonais de services en ligne Rakuten, systématiquement dans le rouge depuis 2020 en raison de ses lourds investissements pour développer son propre réseau mobile au Japon, a connu une nouvelle perte nette au deuxième trimestre, moins accablante néanmoins qu'un an plus tôt.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Entre avril et juin, la perte nette du groupe s'est élevée à 33,6 milliards de yens (209,5 millions d'euros au cours actuel) contre une perte de 57,4 milliards de yens au deuxième trimestre 2023, selon un communiqué.

Sa perte opérationnelle sur la période avril-juin a aussi nettement diminué sur un an, représentant 18,3 milliards de yens (contre 48,9 milliards de yens un an plus tôt).

Le chiffre d'affaires du groupe fondé et dirigé par le milliardaire Hiroshi "Mickey" Mikitani a lui progressé de 8%, tiré notamment par ses ventes dans le mobile (+18,6% sur un an), une division dont les pertes se sont par ailleurs amoindries.

Rakuten estime être toujours en bonne voie pour atteindre son objectif de dégager un petit excédent brut d'exploitation (Ebitda) mensuel dans ce segment à partir de fin 2024.

Le groupe avait annoncé jeudi un accord de vente et de cession-bail d'une partie de son infrastructure mobile qui lui permettra de lever jusqu'à 300 milliards de yens (1,9 milliard d'euros) auprès d'un consortium mené par le gestionnaire d'actifs australien Macquarie Asset Management.

Cette opération "améliore la liquidité du groupe et lui permet de gagner du temps pour la monétisation de ses actifs via la réorganisation de sa division fintech", mais cela va accroître son endettement, a souligné Sharon Chen dans une note de Bloomberg Intelligence.

L'entreprise nippone a par ailleurs commencé à exploiter depuis juin les fréquences entre 700 et 900 MHz, qui permettent d'offrir de meilleurs services mobiles notamment à l'intérieur des bâtiments et dans les zones rurales.

Elle avait pour cela obtenu l'an dernier l'autorisation du gouvernement, dont disposaient déjà les trois autres principaux opérateurs mobiles du pays.

Rakuten a vu ses ventes progresser au deuxième trimestre dans ses deux autres divisions: la finance en ligne (+12%) et le e-commerce (+3,1%).

Son action à la Bourse de Tokyo, brutalement affectée par les tumultes boursiers de la semaine écoulée avant de rebondir en partie, était toujours vendredi à la clôture en hausse de près de 25% depuis le début de l'année.