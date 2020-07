Quelles sont les dix plus grosses fortunes de France en 2020 ?

Avec une fortune estimée à 100 milliards d'euros, le PDG de LVMH conforte sa place de numéro un. © ERIC PIERMONT / AFP

C'est un classement très attendu dans le monde des premiers de cordée, expression chère au président de la République Emmanuel Macron. Chaque année depuis un quart de siècle, le magazine Challenges recense les 500 plus grosses fortunes de France. Cette année 2020 révèle quelques surprises, avec un podium légèrement différent de celui de 2019.

Un homme semble néanmoins apprécier la première place, puisqu'il la conserve cette année. Bernard Arnault, qui fut l'homme le plus riche du monde avant d'être coiffé au poteau par le patron d'Amazon Jeff Bezos, et Bill Gates, reste toutefois l'individu au portefeuille le plus fourni en France. Avec une fortune estimée à 100 milliards d'euros, le PDG de LVMH conforte sa place de numéro un. La breloque d'argent revient à la famille Hermes, forte d'un patrimoine avoisinant les 55,5 milliards d'euros. Outsiders en 2019, ils font une entrée fracassante dans le trio gagnant. Enfin, la troisième marche du podium est occupée par Alain et Gérard Wertheimer et leur famille (53 milliards d'euros). Si le clan à la tête de l'empire Channel n'a pas à rougir, il décroche d'une place par rapport à 2019.

Les outsiders

Place aux outsiders. Françoise Bettencourt-Meyers, petite-fille du fondateur de L'Oréal, échoue en 4e position grâce à une fortune estimée

