Quel devenir pour les monnaies locales alternatives en France ?

Parfois considérées comme atypiques ou désuètes, les monnaies locales créées en France semblent jouer un rôle bien réel dans les territoires depuis leur légalisation en 2014. Quel pouvoir d'attraction ont-elles gardé et quelles sont les perspectives de développement qui s'offrent à elles ?

Les Français semblent attachés à utiliser les monnaies locales existantes

Avec plus de 80 monnaies locales, les Français font honneur à leurs territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. La monnaie locale est au départ une initiative citoyenne, mise à la disposition des consommateurs pour œuvrer en faveur de l'équilibre économique et social de leur périmètre d'action. En étant libres d'y adhérer et de choisir l'association à qui sera reversée une quote-part des transactions, les utilisateurs d'une monnaie complémentaire décident d'agir autrement en faveur de l'emploi, de l'économie, du pouvoir d'achat et l'environnement. Concrètement les bienfaits de l'économie sociale et solidaire favorisée par la monnaie locale sont évidents pour les particuliers, les associations et les entreprises implantées localement :

Des frais évités (par le nombre limité d'intermédiaires dans les échanges et transactions)

Des délais de livraison ou de mise à disposition plus courts (car les clients et fournisseurs sont géographiquement proches)

Moins d'émissions de CO2 (du fait de trajets optimisés voire réduits).

Une conservation de l'identité culturelle et du savoir-faire local.

À la clé : des prix moyens plus bas que le marché, un territoire énergétiquement plus sobre et des débouchés tout trouvés pour les fournisseurs !

Quelle est la réglementation stricte à laquelle est soumise chaque monnaie locale ?

Pour exister, une monnaie locale obéit à des critères bien précis, définis dans la loi du 31 juillet 2014 :

Un territoire délimité : commune, communauté de communes, département ou région.

Un panel de produits et services restreints auprès d'acteurs choisis : artisans, commerçants, producteurs et PME locales, associations. Ils sont tous identifiés dans un réseau d'enseignes et de partenaires référencés.

A savoir Ce qu'il n'est pas possible de faire avec une monnaie complémentaire : - Déposer ses fonds en monnaie locale sur un compte en banque (la monnaie locale dispose du même statut juridique qu'un titre restaurant). - Régler dans un supermarché, un hypermarché ou sur internet. - Placer son argent en monnaie locale pour en tirer des intérêts. (3)

Pour garder un étalon de référence comparable à la monnaie officielle, le plus simple est que chaque monnaie alternative s'exprime facilement par rapport à l'euro :

Une unité de monnaie locale vaut un euro.

La conversion en sens inverse vers l'euro est possible moyennant dans la plupart des cas une commission (environ 5%).

À noter : l'abandon d'une monnaie locale est toujours possible. C'est ce qui est arrivé à la Roue des Hautes-Alpes, avec des coûts grandissants devenus insupportables pour l'association en charge de sa gestion. Quant à la Chouette dijonnaise, sa circulation est à ce jour suspendue faute de bénévoles suffisants pour faire fonctionner le projet (1). En parallèle, certaines monnaies locales fusionnent entre elles, tandis que d'autres changent de nom.

Monnaies locales : leur maintien est-il le signe d'un repli sur soi face à la crise ?

Le succès des monnaies locales reflète-t-il un instinct de survie des citoyens qui souhaitent se prémunir contre les excès de l'économie ouverte et internationale, susceptible d'avoir des effets sur l'emploi et la consommation ?

Premier élément de réponse : les deux systèmes de monnaie (monnaie officielle et monnaie alternative) semblent cohabiter puisque tout ne peut pas être payé avec ce seul moyen de paiement qui reste marginal du fait de l'encadrement réglementaire qui régit son fonctionnement.

Second élément de réponse : même si les contours d'une monnaie locale sont soumis à la loi, le soutien aux racines locales, aux projets humains porteurs de sens est satisfaisant pour tous les membres du dispositif. Sa vocation sociale en est une illustration : les chômeurs peuvent dans certaines régions bénéficier d'aides versées en monnaie locale. Par temps de crise, les moyens de maintenir à la fois un dynamisme économique et un niveau de solidarité minimal sont donc précieux du point de vue des acteurs locaux.

Le saviez-vous ? La vitesse de circulation d'une monnaie locale est plus rapide que la monnaie nationale du fait d'une date de validité généralement limitée (2). Par conséquent, elle a un impact utile plus immédiat dans son périmètre d'action, sans sortir des frontières géographiques définies.

Les monnaies locales traversent les années et permettent aux citoyens de participer activement aux échanges économiques de proximité. Pour autant, leur périmètre d'action reste limité sur les plans géographique et sectoriel. Cette latitude des régions est une liberté appréciée de ceux qui souhaitent contribuer à leur échelle à un système économique aux retombées directes et mesurables. Quant au virage du numérique, il semble être un pas à franchir qui pourrait faire la différence dans le temps.

