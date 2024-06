information fournie par So Foot • 17/06/2024 à 22:43

Que quelqu'un sorte Lukaku de ce cauchemar

Si la Belgique n'a pas réussi à rattraper son retard face à la Slovaquie (0-1), c'est notamment à cause de plusieurs occasions franches ratées par Romelu Lukaku. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection est entré dans son Euro comme il avait quitté la Coupe du monde précédente : maladroit.

Trois minutes après avoir hurlé à pleins poumons afin d’évacuer toute la frustration accumulée ce lundi, Romelu Lukaku s’est pris le visage à deux mains au moment de comprendre que le ciel venait de lui tomber sur la tête. Les 85 minutes précédentes semblaient loin derrière au moment de célébrer son but égalisateur face à la Slovaquie. Cette fois, après un beau débordement de Loïs Openda, il avait réussi son geste en envoyant sa frappe en une touche au fond des filets d’un Martin Dúbravka impérial jusque-là. Finalement, c’est l’arbitrage vidéo qui viendra, près de 180 secondes après la délivrance, crucifier le Diable rouge, le passeur décisif s’étant aidé de la main pour entamer son dribble. Juste un bégaiement de l’histoire puisque quelques minutes plus tôt, il avait déjà poussé le ballon dans le but vide à la suite d’un coup de casque d’Amadou Onana, refusé pour un hors-jeu. Des mini-fautes qui font du natif d’Anvers le premier joueur de l’histoire de l’Euro à voir deux de ses buts être refusés par la VAR.

Auparavant, Lukaku avait pris le soin de s’humilier sans l’aide de quiconque. Dès l’entame, il avait donné le tempo de son match avec une frappe en déséquilibre à bout portant stoppée par l’imposant gardien adverse. Le tout aussi colossal avant-centre s’ouvre souvent des portes par ses courses en profondeur, avant de les refermer brusquement en raison d’une finition indigne d’un joueur de son niveau.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com