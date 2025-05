information fournie par So Foot • 11/05/2025 à 17:42

Quand Lamine Yamal s’ambiance sur du Jul avant le Clásico

Un choix de circonstances.

Quelques jours après l’élimination du FC Barcelone en demi-finales de la Ligue des champions face à l’Inter, Lamine Yamal et ses coéquipiers doivent se remobiliser dès ce dimanche lors du Clásico pour assurer le titre en Liga. Avant la rencontre, le jeune prodige des Blaugranas a été filmé en train d’écouter « J’oublie tout », un des titres les plus connus du rappeur marseillais Jul . Alors que ses coéquipiers passent dans le silence sans même un sourire, Yamal a débarqué dans l’enceinte de Montjuïc avec une grande enceinte, suivi de près par Raphinha et ses fameuses lunettes de soleil blanches.…

TM pour SOFOOT.com